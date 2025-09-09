Снимка: БТА
Километрична тапа на АМ "Струма": Колоната край Кресна достигна над 3 км
Причината е геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка
От днес до 12 септември между 7 и 17 часа временно се променя движението между 37 и 56 километър по автомагистрала "Струма". То ще се осъществява в активната лента, а ограниченията ще важат за изпреварващата и аварийната. Причината - геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка в района на областите Перник и Кюстендил.
Ограничения ще има и за пътуващите по Автомагистрала "Тракия" в тунел "Траянови врата".
От Агенция пътна инфраструктура информират, че за изпълнение на планираните дейности от 8 часа вечерта на 9 септември до 6 часа сутринта 10 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тунела.Редактор: Цветисиана Костова
