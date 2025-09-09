Германска гражданка на 71 години е задържана заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

По данни на властите, жената и 66-годишния ѝ съпруг са продължително пребиваващи в България. Проверката в дома им е извършена във времето около 14:00 часа във вторник. Полицията е открила и иззела девет конопени растения, канабис около 150 грама и десет бучки хашиш.

Възрастната жена е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

