Снимка: БГНЕС
Новият законопроект за безопасността на атракционите е подложен на обществено обсъждане
Държавата да може да държи под наказателна отговорност длъжностните лица и да закрива атракциони, ако рискът за ползващите ги се увеличи драстично или се стигне до сериозен инцидент.
Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане. Пред NOVA ресорният министър Гроздан Караджов коментира целите, които са си поставили с новите текстове.
Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори
"Първата и основна цел, която постига този закон, е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако поради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда. Предлагаме и принудителна мярка – когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен – то да бъде прекратен този атракцион веднага", каза транспортният министър.Редактор: Цветисиана Костова
