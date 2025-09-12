Прокуратурата и МВР започнаха мащабна операция в цялата страна за противодействие на разпространението на наркотици сред ученици. Действията идват дни преди началото на новата учебна година.

Къде се извършват проверките

Екипите на полицията ще следят за наркоразпространение около:

► училища

► търговски центрове

► дискотеки

► места, където се събират подрастващи

Основната цел е идентифициране и задържане на дилъри, както и бързо приключване на наказателните производства.

Мониторинг и в интернет

Мерките обхващат и киберпространството. Ще се следят социални мрежи, форуми и криптирани чатове за:

► продажба на забранени вещества, „вейпове“, електронни цигари и райски газ

► предизвикателства, подтикващи към самонараняване или опасни действия

► публикации за рисково шофиране – дрифт, висока скорост и др.

Отделите „Киберпрестъпност“ към ГДБОП и НСлС ще действат съвместно при установени нарушения.

Превенция за учениците

Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост – как децата да пазят личните си данни, пароли и да общуват безопасно онлайн.

Дългосрочен план

Според заповедта на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и вътрешния министър Даниел Митов, мерките ще се прилагат дългосрочно в тясно взаимодействие между структурите на МВР и прокуратурата.

