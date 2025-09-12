Само дни преди старта на новата учебна година, освен стандартните предизвикателства, учители и ученици се изправят пред все по-непренебрежимото присъствие на изкуствения интелект в образованието. С навлизането на инструменти като ChatGPT, който наскоро пусна и специален учебен режим, въпросите пред педагозите растат. Дали новата технология е приятел или враг на учебния процес и как може да бъде впрегната в полза на знанието, а не на преписването?

Според Мариян Йорданов, преподавател по приложно програмиране, изкуственият интелект не е нито приятел, нито враг, а просто инструмент, чиято роля зависи изцяло от начина на употреба.

„Ако го използват за готови решения или за преписване, естествено, че в този случай той ще бъде враг“, обясни Йорданов. По думите му обаче, ако учениците го ползват като помощник за генериране на идеи, за проверка на правописа и стила на изразяване или за обяснение на непознати понятия на по-достъпен език, тогава той се превръща в ценен съюзник.

Ключът към правилното използване на AI в класната стая е в промяната на ролята на учителя и на вида на домашните работи. Учителят вече трябва да бъде „фасилитатор“, който да научи учениците как правилно да задават въпроси на изкуствения интелект, но най-вече – как да проверяват достоверността на отговорите му. „Той невинаги е прав, даже доста често греши“, подчерта Йорданов. Според него, критичното мислене се състои именно в това учениците да могат да оценяват обективно информацията, да търсят потвърждение от различни източници и да формират собствени заключения.

За да се избегне преписването, домашните трябва да бъдат специфични и да изискват не просто възпроизвеждане на информация, а доказване на разбиране. „Примерно, пишем есе, но в края на есето трябва да има заключение, което е написано от ученика“, даде пример преподавателят. Той увери, че учителите, особено тези по български език и литература, вече са обучени и много бързо разпознават текст, генериран от AI.

