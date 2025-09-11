Анна-Мария Халачева, докторант в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, беше посочена от Европейската комисия като един от примерите за успешни млади европейци. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Урсула фон дер Лайен: Европа е в борба за бъдещето си

Талантливата изследователка е включена в стратегическия документ From promise to progress: First year in office, който придружава годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, представена на 10 септември. България е сред малкото държави, откроени с конкретен пример за млади научни таланти.

Халачева е носител на престижната Google DeepMind стипендия и е включена в списъка на Forbes Bulgaria "30 под 30" (2024). Нейните изследвания са в областта на 3D компютърното зрение и роботиката със специален фокус върху това как автономните роботи възприемат и взаимодействат с околната среда. Тя и екипът ѝ прилагат отворен подход към научните изследвания, насърчавайки глобалното сътрудничество и иновациите.

Успехите на младите изследователи се подкрепят с осигуряване на необходимата среда и инвестиции - INSAIT и "София тех парк" ще финансират с 90 милиона евро европейски средства създаването на фабрика за изкуствен интелект. Тя ще ускори развитието на изкуствения интелект и ще подпомага новото поколение изследователи, отбелязват от МОН.

Първокурсничка от СУ стана водещ автор на световен форум за изкуствен интелект

В България ще се обособи една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на Европейския съюз (ЕС). Страната ни спечели проект с финансиране от 90 милиона евро в конкуренция с някои от най-развитите страни благодарение на съвместната работа и постигнатите резултати между Института за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и "София тех парк", съобщи тогава пресцентърът на висшето училище.

Редактор: Дарина Методиева