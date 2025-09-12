София се подготвя да отбележи своя празник на 17 септември с богата и вдъхновяваща културна програма, която ще оживи всички краища на града. С медийното партньорство на NOVA, жителите и гостите на столицата ще могат да се потопят в уникални изживявания, съчетаващи изкуство, музика и иновации.

На 17 септември мултимедийна инсталация ще озари площада до НДК за три вечери. Аудио-визуална симфония с класиката на Mоцарт, Бах и Вивалди, ще бъде представена от интерактивно взаимодействие между музика, 3D визуализации и специални ефекти.

„Това е един от най-интересните акценти в празничната програма, която се осъществява в партньорство с много организации. Инсталацията е съчетание между музика, визуални ефекти и нови технологии. Тя ще бъде интересна за хора от всички възрасти, като специалните прожекции с класическата музика ще бъдат между 20:00 и 22:30 часа“. Това заяви в предаването „Пресечна точка” директор на Дирекция "Култура" в Столичната община Биляна Генова.

Тя изрази надежда, че това събитие ще успее да представи класическата музика по един нов и необичаен начин. Спектакълът ще бъде около "Билетния център" на НДК, където всички желаещи ще могат да му се насладят.

Генова подчерта, че всички планирани събития на 17 септември, а и в следващите два дни - са със свободен вход. "Такава беше идеята - във всички райони на София да има събития за хора от различни възрасти. Стремим се културата да достига до всяка част на София. Благодарение на районните администрации и общинските културни институти, организираме събития във всички квартали – концерти, изложби, фестивали и програми за деца“.

По думите ѝ централното събитие за празника ще бъде концертът от 19:00 часа пред храм-паметника „Свети Александър Невски“. В него ще се включат изгряващи млади таланти и утвърдени имена от българската сцена.

"Правим го заедно с Академиите по изкуствата, така че на сцената ще се качат млади и наистина дръзновени хора, които свирят и пеят прекрасно. Студентите от Националната музикална академия - Биг бендът с ръководител професор Михаил Йосифов - ще свири. А гост солисти ще са Орлин Павлов, Михаела Филева, Васил Петров и Хилда Казасян", обясни Генова.

Студентите от НАТФИЗ ще изпълнят откъси от популярни мюзикъли, а млади хора от Националната художествена академия ще представят изложба на открито.

Празникът ще започне на 17 септември със сутрешна церемония по издигане на знамето на София пред базиликата „Света София“, носеща името на столицата. Следобед ще бъдат връчени и традиционните награди на Столичната община за ярки постижения в изкуството, обясни Генова.

Целия разговор гледайте във вдиеото.

Редактор: Станимира Шикова