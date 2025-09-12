-
Спортни новини (12.09.2025 - късна)
„Предизвиквам те”: Алфредо Торес търси страст и утеха в танца
Кои са основните причини за безводието у нас
Глобата за пешеходец, пресичащ на пешеходна пътека, докато използва мобилно устройство, ще бъде 100 лева
Протест на "Правосъдие за всеки" с искане за освобождаването на варненския кмет Благомир Коцев
За Деня на София: Изкуство, музика и светлини по улиците на целия град за празника
Инициативата се провежда за втора поредна година
За втора поредна година се провежда инициативата „Четенето е модерно“. Организираното от Столичната община събитие събира популярни телевизионни водещи, които четат на децата и споделят лични истории, свързани с книгите. Сред тях е и водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.
Посетителите имат възможност да се срещнат с участниците, да получат автографи и да четат свободно в специално обособена зона. Събитието ще продължи и в събота.
"Аз нямам никакво съмнение, че за децата четенето никога не е излизало от мода. Надявам се чрез кампании като тази - родителите да започнат да четат малко повече. Защото светът се нуждае от повече добри хора, а четенето ни прави по-добри", заяви Марина Цекова, водеща на предаването "Събуди се".Редактор: Станимира Шикова
