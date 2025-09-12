За втора поредна година се провежда инициативата „Четенето е модерно“. Организираното от Столичната община събитие събира популярни телевизионни водещи, които четат на децата и споделят лични истории, свързани с книгите. Сред тях е и водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.

Посетителите имат възможност да се срещнат с участниците, да получат автографи и да четат свободно в специално обособена зона. Събитието ще продължи и в събота.

"Аз нямам никакво съмнение, че за децата четенето никога не е излизало от мода. Надявам се чрез кампании като тази - родителите да започнат да четат малко повече. Защото светът се нуждае от повече добри хора, а четенето ни прави по-добри", заяви Марина Цекова, водеща на предаването "Събуди се".

Редактор: Станимира Шикова