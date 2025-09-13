Наемателят на плаж „Кранево юг 2” издигна ограда пред конкурентно заведение в разгара на лятото. Съоръжението не само скрива гледката към морето и ограничава достъпа на клиентите, но и е напълно незаконно. След две проверки на Министерството на туризма и солени глоби, днес оградата още си стои непокътната.

Собственикът на плажно бистро в Кранево Венцислав Йорданов е неприятно изненадан една юлска сутрин, когато обичайно отваря заведението си.



„Ставам свидетел на едно безумие, което се издигна пред заведението ми с ясна цел, разбира се - да не ме виждат туристите от плажа, да не ме посещават. По камерите гледах, че в 6.30 сутринта са започнали работа някакви момчета. В 8.30 - 9 часа всичко е приключило и са си заминали. Аз по това време идвам, за да си отворя заведението”, разказа Йорданов.

Тази плажна ивица е в територията на община Аксаково, затова собственикът на заведението подава сигнал първо там.



„Обадих се веднага в Община Аксаково да дойдат да предприемат някакви действия, понеже съм сигурен, че има разрешително за поставяне на такъв вид оградна стена. Единствената логика на човека, който я е поставил, е с презумпция за това да прави лошо срещу колегите си”, категоричен е Йорданов.



Логиката на наемателя, който държи и заведение на метри от бистрото, е друга.



„Това не е ограда. Това е мрежа, това е заветряне, което концесионерът е преценил и за което не се изискват строителни книжа, защото това е една мрежа и всеки може да си загради в съседство, където няма бетон, няма метални заграждения или строителни материали от твърд произход”, обясни управителят на обекта Йордан Обретенов.

Другата версия на Обретенов е, че съоръжението е издигнато, за да пази сянка на клиентите им. Но най-правдоподобна е: „Всяка година е насочена камерата. Тези камери са охранителни, не да гледат съседните обекти. Хора казват: „Как да идваме тук?”. Някой идва с приятелка, друг идва с еди кой си и се притеснява да бъде сниман, което рефлектира върху обекта”.

Йорданов също има своите аргументи за камерите, които е поставил: „Години назад съм претърпял два умишлени палежа, които са доказани, разбира се, с неизвестен извършител. Първият беше август месец по-миналата година. Вторият беше юни месец, след Фестивала на цацата”.



От Община Аксаково отговарят, че нямат правомощия върху плажната ивица, затова е сезирано Министерството на туризма. В писмо до NOVA ни уведомяват, че при проверка на 7-ми август на наемателя е връчено предписание за отстраняване на множество нередности, сред които и въпросната ограда. При последващ контрол на 20 август на наемателя е наложена неустойка в максимален размер от наемната цена за годината. Тя обаче още не е премахната.

