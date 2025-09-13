Банско изпратиха силно лято, чакат есен с богата програма, но разбира се, погледите са отправени към зимата, за която и туристите вече нямат търпение – и това личи по ранните резервации.

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните, а хотелиери отчитат това като една от причините за засиления интерес към ранните записвания.

„Отсега виждаме сериозен ръст на туристите, които чакаме през януари и февруари. Надявам се ски сезонът да бъде удължен”, разказа хотелиер.

Една 6-дневна почивка в Банско на 4-членно семейство може да струва между 2000-4000 лева в зависимост от хотела. Ранното записване обаче може да донесе отстъпка до 30%.

„Това е едно сериозно бонусово предимство на гостите и виждам, че те се възползват”, добави хотелиерът

Румънските туристи също правят ранни записвания, а тази година се очаква ръст и на много полски туристи, както и на такива от Сърбия, Северна Македония и Гърция. А българските туристи споделиха, че си обичат Банско и през лятото, и през зимата.

