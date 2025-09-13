309. Толкова деца изгуби България в катастрофи за последните 10 години. Възможно ли е да спасяваме, а не да губим невинни животи по пътищата - отговорите потърси Мия Димитрова в „Темата на NOVA”.

„Фокусът ни е, че не продължаваме да научаваме урока си. Последните две години 43 деца са си отишли при катастрофи. От началото на годината сме загубили 15 живота на деца. Посланието ни е именно към малките, защото след два дни започват училище и ще станат по-активни в движението. Дори един човешки живот, който сме загубили на пътя, е твърде много”, разказа Мия.

