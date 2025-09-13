Проверка на NOVA по зрителски сигнал установи, че след промяната в организацията на движението на столичния булевард „Витоша”, по част от трасето в момента съществуват две паралелни велоалеи. Според пешеходци това води до объркване дали може да се използва целия тротоар или старата маркировка разрешава преминаването само на велосипеди и тротинетки.

Същото объркване стои и пред Ина и Николай. Те често преминават по булеварда, до момента, в който се разминават на косъм от сблъсък.

"Както вървяхме, отстрани изскочи с висока скорост човек с тротинетка, който беше изненадан от присъствието ни. Движехме се по старата велоалея, но маркировката не е заличена. Явно човекът с тротинетката не знаеше това, изненадахме го. Аз му казах, че велоалеята е долу, а той всъщност каза: „Не тук е, аз я виждам”, разказва Николай. Липсата на указателни знаци също допълва объркването.

В отговор на NOVA Столична община посочи, че велоалеята върху тротоара е била предвидена за премахване, след като е поставена новата маркировка. Но след решението на съда за от май миналата година за спиране на промените в организацията на движението, общината от своя страна е спряла премахването на велоалеята от тротоара.

В писмена позиция от СДВР уточняват, че все още новата организация на движението не е въведена. Органите на реда допълват още, че няма забрана за ползване на старата велоалея, което от своя страна означава, че и двете алеи са за велосипеди.

Объркването обаче е все още налице - и за велосипедисти, и за пешеходци.

"Тези от нас, които знаят, че велоалеята беше преместена долу на шосето, приемат, че това вече е тротоар. А другите, които не знаят за този случай, виждат маркировката и преценяват, че са на велоалея", разказа още Николай.

