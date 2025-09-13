Огромен антимигранстки митинг се събра в Лондон. Шествието беше организирано от крайнодесния активист Стивън Яксли – Ленън, който се представя поде името Томи Робинсън.

Митингът беше под наслов „Да обединим кралството”, а реч там държа и бившият стратег на Доналд Тръмо Стив Банън. Едно от най-честите скандирания бяха „Спрете лодките” и „Върнете ги у дома”, като под тези слова се имаха предвид имигрантите, които пристигат на Острова. От полицията съобщиха, че оценяват боря на присъстващите на около 110 000 души.

Медиите на Острова съобщават, че убийството на Чарли Кърк в САЩ също е спомогнало за приканване на по-голям брой участници.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

