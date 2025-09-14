Може ли един бивш телевизионен продуцент да смени прожекторите със стадо кози? Звучи невероятно, но е съвсем истинска история. След 15 години продуцент на различни предавания в телевизиите Тодор Вълчев решава да обърне гръб на шоубизнеса.

„Това ми беше отдавнашна мечта. Вероятно съм го преживял в предишен живот. Исках да се оттегля на село и да се занимавам с нещо, но не знаех с какво. Започнах целенасочено да работя в тази насока към 2006 година. И така 2008 година направих първата крачка и се махнах от градския живот и работата“, разказва Тодор Вълчев.

Лута се няколко години. Отглеждал и крави с друг животновъд, докато открива своя път. „Мислих много, какво да бъде. При козите ми хареса това, че млякото им е много ценно и продуктите, които могат да се правят от козе мляко са много интересни. От тях може да произведеш малко повече неща, отколкото с кравето мляко например. Козето мляко е интересен продукт, най- здравословното мляко за човека. И така отидох в Италия в една ферма за кози, да видя дали ще ги усетя животните. И така тръгнах с козите. Никой не ме е насочил, аз си го избрах“, споделя той.

Изборът да отглеждаш домати пред брането на ягоди в Англия за много повече пари

Избира и мястото. Стара и запустяла сграда в берковското село Ягодово. „Мястото го търсих много, защото нямам село и обикалях из България. Бях си поставил 12 точки, на което това място трябва да отговаря. На първо място са животните, да има паша за тях, да има вода, да бъде близо до пазар евентуално впоследствие. И така намерих това място в Ягодово и много ми хареса“.

Започнал от нулата да гради обор и да отглежда кози. Началото било трудно. Но Тодор успял - стадото се увеличило постепенно, а изградил и дом. След това започнал да търси, как да облекчи труда си. А той се отплаща - хората вече го разпознават на пазара и търсят любимите си продукти.

Повече по темата гледайте във видеото.