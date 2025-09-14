Снимка: Димитър Иванов, NOVA
Камерите вече са сертифицирани, започва и глобяването
От утре започва засичането на средната скорост и по АМ „Марица”. Шест отсечки от трасето ѝ бяха включени в системата за контрол на скоростта.
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост на АМ „Марица”
Тол камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград. Засичането ще става и в двете посоки. Камерите вече са сертифицирани, а реалното налагане на глобяване започва от утре.Редактор: Дарина Методиева
