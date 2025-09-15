Поредно нападение над екип на Спешна помощ. В петък в Бургас 51-годишен мъж във видимо нетрезво състояние нападна двама водачи на линейки първо вербално, а после извадил и пистолет,който насочил към единия от шофьорите.

Инцидентът става в непосредствена близост до университетската болница за активно лечение в морския град, а причината - мъжът не успял да мине между двете линейки.

Мъж насочи пистолет към шофьори на линейки в Бургас

По случая е образувано досъдебно производство.

„Връщахме се от адрес, отивахме към шокова зала на УМБАЛ, за да поемем другия адрес, който ни беше подаде. Излезе ми проблем на бордкомпютъра на линейката. При разминаване с колегата, намалих и почти бях спрял. Попитах го дали това ще ми направи проблем, той каза, че не и да продължа. Аз продължих. Пред мен нямаше никой, зад мен нямаше никой. Спрях, за да попитам колегата. След това видях, че спря един автомобил, а човекът започна да свири и крещи. Попитах го: „Толкова ли не можеш да изчакаш 3 секунди?”. Оттам започнаха псувни и заплахи. Опитах се да сляза, той извади гаечен ключ и започна да блъска по линейката с него”, заяви Клементин Милчев. И добави, че неговата ръка е леко пострадала. Мъжът извадил и пистолет.

„Имаше чантичка, в която той бръкна, извади пистолет, зареди го и го насочи към мен. Направих 2 крачки назад”, разказа Милчев. Той избутал момче, което се опитвало да помогне в ситуацията.

„Момчето му каза да махне пистолета. А той го насочи към него”, разказа Милчев.

Нападателят ударил и другия шофьор на линейка. След това побягнал, като прегазил крака на момчето, което се опитало да помогне.

„Имаше около 15 човека свидетели, които се опитаха да помогна”, разказа Милчев.

Веднага дошла и полиция.