Целта на ПП-ДБ с този вот е да се покаже алтернатива за хората, да стане ясно, че проблемите се задълбочават. Това заяви в предаването "Твоят ден" депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. По думите му са налице пропуски в контрола на бюджетния дефицит, както и сериозни рискове бизнесът да бъде поставен под натиска на новите правила за приемането на еврото.

Според Димитров е редно да бъдат взети мерки за защита на обществото и на бизнеса от назряващите казуси.

Ще устои ли правителството на поредния вот на недоверие?

"Дори не говорим единствено за ареста на Коцев, който е изключително неправилен. Ситуацията ескалира, КЗК и КЗП се превръщат в институции за оказване на натиск именно върху бизнеса и ситуацията може да излезе извън контрол. В закона за приемане на еврото бяха упоменати едни текстове, които впоследствие бяха променени, но останаха там – споменаваха се глоби, стигащи до 1 млн. лева", посочи още той. Тези събития Димитров определи като "пълзяща диктатура".

"Виждаме една пълзяща диктатура, която ще наблюдаваме все повече и по-често. Това се случва и с нанасянето на удари по опозицията, но за съжаление ни липсва и върховенство на правото, а за него няма значение кой е опозиция и кой управлява – всеки трябва да понесе отговорността за грешките си", смята Димитров. По отношение на финансовата политика той допълни, че приемането на еврото само по себе си няма да доведе до сътресения или проблеми пред икономиката.

"В еврозоната инфлацията е дори по-ниска, така че такъв проблем няма да има. Ние виждаме как обаче това управление изпуска бюджетния дефицит – и то не е поради форсмажорни обстоятелства, случва се заради огромните харчове, които се правят", каза Димитров.

"Има и една промяна в поведението на ГЕРБ – те винаги са се държали като дясна партия, а сега виждаме как рязко направиха завой на ляво, а такова действие е много рисково за цялата икономика", каза още той.

Димитров бе категоричен – от групата ще продължат да настояват за оставката на министър Даниел Митов.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова