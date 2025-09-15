Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Причина за поисканата оставка е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч.

