Конституционният съд се произнесе с определение по конституционното дело за избора на заместник-председател на Сметната палата, както и за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев като председател. Исканията бяха внесени от парламентарната група на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

„Съгласно изложените факти Димитър Главчев освен, че заема длъжността председател на Сметната палата, е назначен и като служебен министър на външните работи – позиция, която според специалния закон е несъвместима с настоящия му пост“, подчертаха тогава от ПП-ДБ.

На свое заседание на 16 септември КС се произнесе с определение по конституционното дело и допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16 май.

КС отклони искането на народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на длъжността председател на Сметната палата като недопустимо. Съдът прекрати производството в тази част, тъй като няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи подобна длъжност.

Правомощие за установяване на несъвместимост КС има по отношение на народните представители и по отношение на конституционните съдии. Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията.

Определението е прието единодушно.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии.

Редактор: Ивайла Митева