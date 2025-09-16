С писмо до ВиК-Русе, регионалният министър Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30 септември общо събрание, съобщават от МРРБ.

Предложението за смяната на директора на дружеството беше направено отново от страна на министъра по искане на общини, които обаче не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във ВиК-Русе.

