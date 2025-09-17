Нов спор между президента и мнозинството в парламента. Твърденията, че във ВМЗ-Сопот има нарушения и злоупотреби дойдоха в началото на седмицата. Това се случи, след като президентът Румен Радев разговаря с бивши служители на ВМЗ, както и с влогъра Станислав Цанов. Именно в негов видео материал, анонимен служител на завода разказва за нарушения и, според него, сделки, от които държавата ни е на големи загуби. След срещата им от президентството информираха, че държавният глава ще сезира компетентните органи.



„Когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, аз съм длъжен да реагирам”, заяви Румен Радев.

В темата се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



„Не съм бил на тази среща, за да кажа какъв е сигналът. Знам, че от 5 години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите”, заяви Бойко Борисов.

От ВМЗ-Сопот заявиха, че „поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина, а маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да признае, че е бил подведен от източниците си”.

От завода възразяват и „непроверената информация да бъде използвана за политически цели”, като според тях е „налице риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор”.



А това доведе до задочен диалог за „Райнметал” и инвестицията им именно във ВМЗ-Сопот.



„Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане”, каза Борисов.

„Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото България наистина предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се развие тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Така че нямам никакви намерения да развалям нищо”, каза Радев.



Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание.



„Това, което виждаме в момента с ВМЗ - имат желание за инвестиция с европейски средства и от там нататък наистина е работа на българската държава да сключим тази сделка при най-добри условия”, каза Асен Василев.

„Така наречената инвестиция на „Райнметал” е всъщност един заем за държава. При положение, че те не внасят нищо, а ние внасяме всичко, а те притежават 51% от собствеността”, каза Костадин Костадинов.



Предвидено е парите, с които страната ни ще влезе в сделката да бъдат отпуснати като заем по механизма SAFE.