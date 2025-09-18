Президентът отказа да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. С това приключва съгласователната процедура с правителството. Така българското разузнаване остава с временно изпълняващ длъжността. До края на месец май тази година председател на ДАНС беше Пламен Тончев. През юни обаче Тончев оглави Комисията по досиетата. От тогава до момента начало на агенцията е Деньо Денев.

Според сега действащия закон ДАНС се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет за срок от пет години. Сега обаче група народни представители от управляващата коалиция предлагат промени в законите за ДАНС и ДАР, според които „този избор да бъде правен единствено от парламента“.

Предлагат Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО

Доцент Христо Орманджев, конституционалист и преподавател по конституционно право, коментира темата в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS по следния начин:

„В конкретния случай има два момента, които трябва да бъдат изтъкнати. На първо място, вчера са направени три законодателни инициативи за промени в три закона. Единият е Законът за специалните разузнавателни средства по отношение на Държавната агенция технически операции, назначаването на председател. Втората е по отношение на Държавната агенция национална сигурност, отново във връзка с назначаването. И третата е във връзка с Държавната агенция разузнаване“

Конституционен ли е новият модел?

По думите му „фактически и в трите законопроекта се предлага отпадане на съгласувателната процедура между Министерския съвет и президента и наличие на решение за избор на ръководители на тези три служби за сигурност от избора да се осъществи решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет“.

Доцент Орманджев уточни още:

„Вторият въпрос, който се поставя и който е актуален, дали това е конституционно. Сега отговорът тука според мен е положителен. Да, конституционно е. Дотолкова доколкото президентът има правомощия, които са изключително записани в Конституцията и касаят съгласувателни процедури. Те са свързани с назначаване на посланици, представители на българската държава в международните организации, свързани са също така с качеството на президента като върховен главнокомандващ“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова