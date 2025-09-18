Делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев вече е преразпределено на нов състав на Софийския апелативен съд. Това е станало вчера, показа справка на NOVA.

Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият съдия е Венелин Иванов.

Делото трябва да се гледа във вторник, когато този състав е дежурен по график и заседава.