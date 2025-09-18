Разбиха организирана престъпна група за наркоразпространение при специализирана полицейска операция в Плевен. Петима са задържаните, на които Окръжна прокуратура е повдигнала обвинения.

При спецакцията са претърсени осем помещения и са проверени пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, злато, боеприпаси, електронни устройства и документи. По случая е образувано досъдебно производство.

След изтичането на 24-часовата мярка за задържане, на петимата са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура – Плевен.

Редактор: Цветина Петкова