Напрежение между институциите: Кой трябва да избира ръководители на службите
Спортни новини (18.09.2025 - обедна емисия)
Комуникацията и управлението на страната: Какво послание оставя политическото говорене
Сблъсък на гледни точки: Трябва ли да се замрази минималната работна заплата
Община Севлиево на строг воден режим – недостигът е 40%
Домашната ракия и вино – под ударите на нови правила?
Анализ на Цветелина Узунова, Ива Лазарова и Йордан Гинев
Шофьорите, автомобилите и охраната на властта се превърнаха днес в централен проблем на депутатите – от блокирани служебни входове на парламента и темата кой ходи пеша на работа до законови промени, с които се орязват колите на администрацията на президента.
Ескалацията на политическите дебати по линия на специалните служби и избора на тяхното ръководство дискутираха експертът по стратегически комуникации Цветелина Узунова, изборният експерт Ива Лазарова и предприемачът Йордан Гинев.
И още – между политиката и морала. Въпросите, които визитата на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания повдигна пред обществото.
