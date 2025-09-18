Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигури и достави 13 176 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Брезник, съобщиха от Агенцията.

Доставката се извършва след решение на Министерския съвет и искане от кмета на общината във връзка с обявеното частично бедствено положение.

Количествата включват 4 536 литра в бутилки от 1,5 литра и 8 640 литра в бутилки от 10 литра, предназначени за учебните и социалните заведения на територията на общината.

Водата бе осигурена и транспортирана от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в рамките на денонощие след решението на Министерския съвет. Организацията по подготовката и доставката е извършена в координация между институциите, което позволи нужните количества да достигнат навреме до населението.

Редактор: Мария Барабашка