Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров коментира в парламента ситуацията с кворума и новите законопроекти, внесени за промяна на начина, по който се назначават ръководителите на специалните служби.

„От повече от пет месеца парламентарната група на ‘Възраждане’ не се регистрира, именно за да не могат да се приемат законопроектите, които това порочно и престъпно мнозинство внася“, заяви Петров. Той подчерта, че липсата на регистрация от тяхна страна е ключова за провала на кворума и за блокиране на спорни законодателни инициативи.

По думите на Петров, три законопроекта, внесени спешно от „Има такъв народ“ в „услуга на Атанас Атанасов“, целят да отнемат правомощието на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО, ДАНС и ДАР.

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

„Тези проекти нарушават принципа на разделение на властите и целят да отслабят президентската институция като балансьор между трите власти“, коментира депутатът.

Петров обвини ръководството на парламента, че е разпределило законопроектите не към ресорната комисия за контрол на службите, която се председателства от Златан Златанов от „Възраждане“, а към комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

„Това е в нарушение на член 71 от правилника. Причината е ясна – в комисията за контрол на службите има паритет и управляващото мнозинство няма контрол. Там не би излязъл положителен доклад“, обясни той.

Петров обяви, че председателят на комисията за контрол на службите Златан Златанов ще внесе писмено възражение, изисквайки обяснение от председателя на парламента.

„Ще настояваме да се спазва правилникът и да не се приема експресно законодателство, което нарушава Конституцията. Законопроектите не се правят с оглед на конкретна фигура, а с оглед на институцията“, подчерта Петров.

Депутатът отправи критики към председателя на парламента Наталия Киселова, като заяви, че тя „обслужва мнозинството на ‘ДПС - Ново начало’“ и има „тайни надежди да бъде посочена за служебен премиер“.

