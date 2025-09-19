„Сутрешната оперативка на тримата премиери не е минала добре. Знаете, че имаме трима –един истински, един номинален и един, на когото много му се иска. Първо, излезе премиер номер 2, който е недоволен от премиер 3, после премиер 3 каза, че е недоволен от 1 и 2. Знаете, че 3 е истинският премиер. Той е с главно Д и си говори от всички министри”, посочи депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

„Пеевски обясни и даде ясно да се разбере, че звъни на всеки един от министрите и е в ясна комуникация с тях", каза още Мирчев. По негови думи от ПП-ДБ ще изпратят писма до всички министри, за да попитат колко често говорят с лидера на „ДПС-Ново начало”, колко пъти им се е обаждал и какво иска от тях.

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът.

„Вчера стана ясно от таблото, че от ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт. Техните гласове нямат значение, а това изнервя допълнително някои хора. Борисов каза, че всяка партия можела да си тръгне и да развали правителството, но Пеевски не им разрешава. Виждате, че кабинетът се управлява именно от него”, заяви съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов.

Той припомни, че в началото на това управление всички изразяваха съмнение към еврозоната и планираха бюджет с 4.5 процента дефицит.

„Имаше сериозни съмнения дали изобщо ще влезем тогава. Ние заехме категорично нашата позиция, че трябва да влезем и тогава правителството се поправи”, допълни той.

Редактор: Дарина Методиева