Президентът Румен Радев е най-доказаната политическа фигура в момента, заяви лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов. Той подчерта, че ако държавният глава влезе в Народното събрание, неговата формация ще го подкрепи „100%“. Според него при едни нови избори Радев би могъл да има между 70 и 100 депутати.

Той добави, че ако Борисов държи на честта си, трябва да търси вариант това правителство да падне.

„Вариантът е идването на президента. С него има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да бъде истинска опозиция, а Пеевски – изхвърлен от политиката,“ коментира Михайлов.

Лидерът на "Величие" припомни, че в четвъртък се е изпълнила прогнозата му – част от депутатите на ГЕРБ, включително самият Бойко Борисов, не са гласували.

