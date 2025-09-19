Депутатът от ГЕРБ–СДС Любен Дилов коментира в ефир актуалната политическа ситуация, ролята на ДПС и Делян Пеевски в парламентарната подкрепа за правителството, както и напрежението между опозиция и управляващи.

„В момента има една много крехка конструкция, която се опитва да държи държавата в някаква посока и въобще да има държава, защото доста дълго време нямаше“, каза Дилов.

Той призна, че подкрепата на Пеевски е ключова:

„Не можем да скрием, че помощта в пленарна зала от господин Пеевски крепи това мнозинство. Факт. Но отговорността за управлението не е негова – тя е на министрите и на всички, които съставят това мнозинство“.

Дилов подчерта, че поведението на ДПС не е новост:

„Това не е някаква специална иновация на господин Пеевски. Това е позицията на ДПС от последните 35 години – да зависи кабинетът от тях, но те да не участват в него. Умело капитализират тази позиция. Това е факт в българската политика.“

Дилов не пропусна да критикува поведението на ПП–ДБ:

„Опозицията в момента се държи като хора, които казват: ‘Дайте да съборим носещите стени на къщата, после ще видим какво ще правим.’ Това е изключително смешно. Ако мислят, че с това качват електорална подкрепа – горчиво се лъжат“.

Той допълни, че подобни атаки губят връзка с дневния ред на хората:

„В момента земеделието се готви да внесе ограничения за производството на домашна ракия и вино. Това вълнува много повече хора от въпроса кой на кого е звънял в парламента“.

На въпрос дали ГЕРБ–СДС са зависими от Пеевски, Дилов отговори:

„Зависими сме точно толкова, колкото от Слави Трифонов, Тошко Йорданов, от БСП. Всички сме зависими от всички. Това е нормално, защото мнозинството трябва да бъде осигурено“.

„Не е лесно, но избори в момента няма да направят нещата по-лесни. Правителството трябва да бъде оставено да работи поне шест месеца, за да решава реалните проблеми“, коментира още депутатът.

Редактор: Цветина Петкова