Нова размяна на политически реплики в кулоарите на Народното събрание. Този път обаче не по оста опозиция - управляващи, а между Бойко Борисов и Делян Пеевски. След вчерашния вот на недоверие лидерът на ГЕРБ отправи критика как трябва да се говори. Според Борисов подобен начин на изказване води до тежък негатив в политиката.

“Никой от нас няма право да говори “аз съм гарант, от мен зависи”, защото всеки може да го каже. Това е критика към Делян Пеевски”, коментира той.

“Всеки от нас може да има самочувствие, но когато стане така, че усещаш, че нещо зависи само от теб и го продадеш така на обществото, това е тежък негатив”, обясни Борисов.

"Това е ранният Борисов. Когато самочувствието се превърне в самонадеяност, е много опасно в политиката", допълни той.

Последва незабавен отговор от Делян Пеевски. Той отново беше категоричен, че ДПС - Ново начало е единствената партия, която е постоянно сред хората и повтори, че е гарант за пълен мандат.

Пеевски: Правителството оцелява благодарение на мен. Аз съм гарант, че работи за хората

“Най-важното днес е Борисов да си нареди на премиера от ГЕРБ да се приключи темата с водата. Аз очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода”, каза той.

“Всеки ден поставям темите, говоря с министрите всеки ден за проблемите на хората. ДПС - Ново начало е единствената партия, която е при хората. Гарант, че правителството ще работи, съм аз. Как оцелява то? Благодарение на мен. Защо? Заради хората. Виждате резултатите на моята партия - никой не е по-готов от мен за избори. Но такива няма да има", коментира Пеевски.

Задочният спор коментираха от ПП-ДБ.

“Първо излезе премиер номер 2, който е недоволен от премиер 3, после премиер 3 каза, че е недоволен от 1 и 2. Знаете, че 3 е истинският премиер, той е с главно Д и си говори с всички министри”, смята Ивайло Мирчев.

Борисов: Президентът се изгаври с правителството - месеци наред не назначи хора в службите

“Ние ще питаме всички министри колко често говорят с голямото Д”, заяви той.

“Възраждане” също разкритикуваха работата на управляващото мнозинство, като заподозряха и председателя на парламента.

“Тя им помага, защото Наталия Киселова има тайни надежди, ако кабинетът падне, да бъде избрана за служебен премиер като най приемлива фигура”, обясни Петър Петров.

И лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов коментира темата. "Делян Пеевски вече раздава заповеди и на Борисов. Това не е човека, който познаваме, да го сритат като кученце в ъгъла. 100 процента бихме подкрепили Радев, като влезе в парламента", заяви той.