Снимка: ДПС-Ново начало
Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото
„С остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски”, съобщават от пресцентъра на партията.
„В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него”, се казва още в прессъобщението.
„Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората”, се казва в писмото.Редактор: Ина Григорова
