Омбудсманът Велислава Делчева сезира комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден. Поводът е решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в квартал „Дружба – 2“.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителният директор на „Топлофикация София“, председателят на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

Жителите на "Дружба 2" излизат на протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

"Те го наричат ремонт, ние го наричаме диверсия срещу живота на 30 000, които живеем в "Дружба" 2. Безотговорно е от днес за утре да съобщят на хората, че няма да имат вода. После да кажат, че ще е поетапно без да обяснят какво е това поетапно". "Всеки като включи бойлер, климатик, или друг уред, елекропреносната мрежа също няма да издържи. Тя е на същите години, ако не и по-стара. Значи в един момент няма да има и ток, и вода", притесняват се жители от квартала.

Редактор: Емил Йорданов