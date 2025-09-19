Недоволство заради спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Жителите на квартала ще останат без топла вода и парно до 30 декември. Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години.



Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, жители на квартала се събират, за да изразят недоволството си на протест тази сутрин. От компанията обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини.

„Топлофикация” с позиция относно ремонта, който ще остави столичния квартал „Дружба 2” без топла вода и парно

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни районният кмет Петко Краев.

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столична община и омбудсмана.

Повече по темата гледайте във видеото.