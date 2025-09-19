-
Анализ на Цветелина Узунова, Ива Лазарова и Йордан Гинев
В последния ден на работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми по света и у нас коментираха експертът по стратегически комуникации Цвети Узунова, изборният експерт Ива Лазарола и предприемачът Йордан Гинев.
След петия неуспешен вот на недоверие към правителството, напрежение в парламента, този път между Борисов и Пеевски. Гостите в студиото обсъдиха до какво води самонадеяността в политиката и кой поставя задачи на министрите.
Втората тема бе свързана с новината, че хиляди ще останат без топла вода и парно в София на прага на новия отоплителен сезон. Имаме ли шанс пред монополите или всеки се спасява сам?
Редактор: Габриела Винарова
