В последния ден на работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми по света и у нас коментираха експертът по стратегически комуникации Цвети Узунова, изборният експерт Ива Лазарола и предприемачът Йордан Гинев.

След петия неуспешен вот на недоверие към правителството, напрежение в парламента, този път между Борисов и Пеевски. Гостите в студиото обсъдиха до какво води самонадеяността в политиката и кой поставя задачи на министрите.

Втората тема бе свързана с новината, че хиляди ще останат без топла вода и парно в София на прага на новия отоплителен сезон. Имаме ли шанс пред монополите или всеки се спасява сам?

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова