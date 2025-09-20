В рубриката „Тук и сега” Десислава Банова-Плевнелиева ни среща с едно от светилата на родната неврохирургия - проф. Николай Габровски. Той разказва кога и защо е решил да стане лекар, как се справя със смъртта, която е неизменна част от работата му, кое е по-трудно - политиката или спасяването на човешки животи, с какво се занимават децата му и кои са чудесата в живота му?

Професор Габровски разказа, че от него се е очаквало от малък да стане лекар, защото е от такава фамилия. Самият той не е знаел какъв иска да стане, но е знаел, че не иска да е лекар. „Това се дължеше най-вече на примера от баща ми, с безсънните нощи, постоянната работа, и събота, и неделя. Около 10. клас спонтанно разсъжденията ми тръгнаха в друга посока. Оттогава не съм променял това свое решение. Медицината е маратонско бягане, човек трябва да е готов да отдаде години, за да постигне висок професионализъм”, казва проф. Габровски.

„Работата ми досега е била и винаги ще бъде в операционната, там е основният ми интерес. Там желая да продължа да търся, да се развивам, да откривам нови неща, да подобряваме техниката, да подобряваме уменията си”, каза проф. Габровски.

