-
Жечо Станков: Недопустимо е сега да започва ремонтът на „Топлофикация”
-
20-годишен кулинарен празник: Започна фестивалът на сливата в Троян
-
В края на сезона: По-малко спасители, но не и по-малко туристи на плажа
-
Равносметката след пожарите: Хиляди декари гори бяха опустошени това лято
-
Климатолог: Тази година бяха счупени много неприятни рекорди
-
Протест във Варна в защита на Благомир Коцев
Има и засилен контрол, проверява се за алкохол и скорост
В последния уикенд на лятото натоварен трафик по основните пътни артерии. Интензивно е движението и заради трите почивни дни около Деня на независимостта.
Има и засилен контрол на пътя. Полицаите проверяват за алкохол и скорост. Ограничава се движението на тирове. Коли на „Пътна полиция” отново са в трафика, за да следят за автомобили в аварийната лента и за такива, които в изпреварващата лента притискат останалите автомобили.
Сериозен трафик и тапи има в Кресненското дефиле.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни