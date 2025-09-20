В последния уикенд на лятото натоварен трафик по основните пътни артерии. Интензивно е движението и заради трите почивни дни около Деня на независимостта.

Има и засилен контрол на пътя. Полицаите проверяват за алкохол и скорост. Ограничава се движението на тирове. Коли на „Пътна полиция” отново са в трафика, за да следят за автомобили в аварийната лента и за такива, които в изпреварващата лента притискат останалите автомобили.

Сериозен трафик и тапи има в Кресненското дефиле.

Редактор: Ина Григорова