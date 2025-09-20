Снимка: БГНЕС
-
Делян Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза
-
Русия отрича нейни изтребители да са навлизали във въздушното пространство на Естония
-
ЕК обяви какво влиза в 19-ия пакет санкции срещу Русия
-
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСИ
-
Сблъсъците на политическата сцена - докъде ще стигне ескалацията в парламента?
-
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков – иска спешни мерки за проблемите с водата за хората
МВнР определи инцидента като поредна безразсъдна провокация срещу източния фланг на НАТО
Българското министерството на външните работи осъди нарушаването на въздушното пространство на Естония.
То беше определено като „поредната безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО”, посочват от министерството в социалната мрежа „Екс” и отбелязват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.
Русия отрича нейни изтребители да са навлизали във въздушното пространство на Естония
„Този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен", пишат още от министерство на външните работи.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни