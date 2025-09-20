Българското министерството на външните работи осъди нарушаването на въздушното пространство на Естония .

То беше определено като „поредната безразсъдна провокация срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО”, посочват от министерството в социалната мрежа „Екс” и отбелязват, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.

Русия отрича нейни изтребители да са навлизали във въздушното пространство на Естония

„Този модел на дестабилизиращи действия трябва да бъде прекратен", пишат още от министерство на външните работи.

