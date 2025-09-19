Естонското въздушно пространство е било нарушено от руски военни самолети в петък, съобщиха европейски и натовски източници, цитирани от агенция "Ройтерс".

Естонското Министерство на външните работи призова шарже д'афер на Руската федерация в Естония да внесе протест и да връчи нота относно нарушаването на въздушното пространство, станало на 19 септември. Нахлуването се е случило над Финския залив, където три изтребителя МИГ-31 на Руската федерация навлезли в естонското въздушно пространство без разрешение и останали там общо 12 минути, се казва още в съобщението на МВнР на Естония.

„Русия вече е нарушила въздушното пространство на Естония четири пъти тази година, което само по себе си е неприемливо. Но днешното нахлуване, включващо три изтребителя, навлезли в нашето въздушно пространство, е безпрецедентно нагло“, каза външният министър Цахкна. „Все по-широкото тестване на границите и нарастващата агресивност на Русия трябва да бъдат посрещнати с бързо увеличаване на политическия и икономически натиск.“

