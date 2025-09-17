Полска ракета или руски дрон? Варшава разследва какъв вид снаряд е повредил къща миналата седмица по време на нахлуване в нейното въздушно пространство от около 20 дрона. Първоначалното подозрение беше, че отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, са ударили сградата.

Никой на земята не е пострадал, но инцидентът предостави някои от най-драматичните кадри от епизода, който ескалира напрежението между Москва и съюзниците от НАТО.

Полските медии съобщиха, че къщата в село Вирики в източната част на страната е била ударена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16, който е бил изпратен да преследва дроновете.

Британски изтребители ще пазят небето над Полша

„Разследването е в начален етап и трябва да изчакаме експертното становище, за да определим какъв вид оръжие е повредило тази къща“, заяви пред АФП Анна Адамиак, говорител на националната прокуратура.

Полският министър-председател Доналд Туск настоя, че независимо от това какъв обект е ударил селската къща, отговорността за инцидента е изцяло на Москва.

„Цялата отговорност за щетите, нанесени на къщата във Вирики, пада върху извършителите на провокацията с дрона, а именно Русия“, написа Туск в публикация в социалните мрежи. „Всички обстоятелства около инцидента ще бъдат съобщени на обществеността, правителството и президента от съответните служби, след като разследването приключи“, добави той.

Редактор: Емил Йорданов