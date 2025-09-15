БГНЕС
В операцията ще се включат и сили от Дания, Франция и Германия
Британските изтребители RAF Typhoon ще участват в отбранителни мисии над Полша като част от засиленото присъствие на НАТО по източния фланг след навлизането на руски дронове в полска територия миналата седмица.
Това заявиха от британското Министерство на отбраната, предаде АФП.
В операцията ще се включат и сили от Дания, Франция и Германия, а мисии на британските изтребители ще започнат „в следващите дни".
