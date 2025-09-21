Огромен ръст при търсенето на дърва за огрев в северозападна България. До септември вече са продадени двойно повече дърва, колкото за цялата минала година. На какво се дължи тази ранна подготовка за зимата и защо хората тази година избират дървата?

Зимата чука на вратата, а с това започва и подготовката за студените месеци. Една от общините с най-много продадени дърва е Берковица.

„На дърва отоплението ни е малко по трудоемко, тъй като те искат обработване след това, но пък уютът вкъщи, топлината е много по-добра и в Северозапада в момента и за нашето семейство е по-евтино да се отопляване на дърва”, разказва Цветана Трендафилова, която е жител на Берковица.

Тази година тя е поръчала 6 кубика, но очаква, че може да не й стигнат, въпреки по- меките зими през последните години.

„Някъде около 100-110 лева на кубик може би ще струва в зависимост от това ние ли ще ги обработим след това”, коментира тя.

Как ще се изчисляват сметките за парно през следващия отоплителен сезон

Желаещи за дърва не липсват.

„Сега повечето взимат дърва, за да се отопляват. По колко горе долу си поръчват хората? По 8 кубика си взимат, което е нормално”, казва Иван Найденов.

„Някои минаха на пелети пък им станаха скъпи, след това пак минаха на дърва, опитаха с ток, климатици и пак на дърва”, коментира Петър Иванов.

От Северозападното държавно предприятие отчитат сериозен ръст на продажбите.

„Предполагам, че една от причините хората да си закупят е по-скоро смяната на валутата. Хората предпочитат да си закупят дървата в лева, въпреки че нашите ценоразписи са обявени и в евро и няма покачване. Работим на цените от миналата година”, споделя директорът на Северозападно държавно предприятие-Враца Ваня Каменова.

Започна сезонът на туршиите: Каква еврозима чакат бабите в Северозапада

Всеки, който купува дърва, трябва да има документ и те да са маркирани за законен произход. „Тъй като дори и да се направи проверка вътре в двора, ако те не са със законен произход, проверяващите има възможност да конфискуват дървесината, така че призоваваме всички да следят за законността”, коментира Каменова.

Цветана Трендафилова е готова да поръча още дърва ако зимата се окаже по-студена от очакваното. „Ние сме пенсионери и по цял ден сме си вкъщи, което значи, че печката трябва да гори и трябва да е топло.“