За хаос със сметките за парно през следващия отоплителен сезон предупреждават от Българския енергиен и минен форум. Причината е окончателното спиране от съда на Методиката за определяне на процента сградна инсталация, в случаите когато етажната собственост не е решила как да бъде определяна тя.

ВАС отмени формулата за изчисление на сметките за парно: Какво следва

„Отмяната на един нормативен документ, без да се каже с какъв документ ще бъде заместен, води до хаос. Фирмите за дялово разпределение се чудят в момента старата методика ли ще използват през преходния период? Една такава методика се разработва, обсъжда, утвърждава в рамките на 2-3 месеца. А ние в началото на отоплителния сезон нямаме методика”, обясни Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Той подчерта, че проблемът е само за сградите, в които имат топлинни разпределители. В модерните кооперации има индивидуални топломери.

„Сградите, които имат топлинни разпределители, измерват някаква част – един дял например съответства на 1 киловат. Те трябва по тези неинженерни относителни показания да изготвят разпределението на топлината енергия в ползващи, неползващи и отказали се напълно. Най-потърпевши ще са онези, които си плащат”, каза Хиновски.

Той обясни, че Министерството на енергетиката трябва да предложи методиката, да я обсъди с фирмите за дялово разпределение, след това да влезе за окончателно решение в Министерството на енергетиката. След което регулаторният документ да бъде даден на фирмите за дялово разпределение.

„Тази неопределеност крие опасност какво ще се случи с нашите сметки. Фирмите за дялово разпределение смятат да ползват досегашната методика до нейната отмяна, след което да преизчисляват. Защото ще са нужни преизчисления. Но кой ще плащат тези разходи? Кой ще плаща нов софтуер на тези фирми за дялово разпределение, ако трябва да променят софтуер?”, попита Хиновски.

„Топлофикация-София” е неефективно икономически и технологично дружество. Такива дружества са абсурди в съвременната икономика. Не е възможно да не се полагат никакви усилия за модернизация. От Българския енергиен и минен форум от 10 години предлагаме драстична схема за преструктуриране на дружеството, за да се знае къде отиват големите парични потоци”, коментира още експертът.

„Ако държавата си поиска дълга, това значи, че „Топлофикация София” трябва да обяви фалит и да спре веднага. Това обаче не може да се случи. Ако фалира това дружество, всички потребители ще преминат на електрическо отопление. Ще се пуснат печки, климатици и потреблението ще се увеличи недопустимо, над това, което инсталацията може да издържи. Това значи апокалипсис за София. Не трябва да се допуска това”, каза Хиновски.