Коментар на адвокат Незрет Бабучев
Върховният административен съд отмени окончателно формулата за изчисление на сметките ни за парно. Темата коментира адвокат Незрет Бабучев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Това е победа, защото отменяйки тази методика, съдът дава задължителни указания на административния орган. Министерството на икономиката и енергетиката е длъжно да направи нова методика. А тя има формули, които трябва да се прецизират”, посочи той.
Бабучев каза, че решението на ВАС е много добро, но оттук нататък трябва да се предприемат действия от страна на министъра на енергетиката, който да свика екип, за да бъда изготвена нова формула. И допълни, че съдът не е постановил срок, за който трябва да бъде направено това.
По негови думи, за да се минимизират разходите за сградна инсталация, трябва да се стремим към по-доброто ѝ изолиране.
Редактор: Цветина Петрова
