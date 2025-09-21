-
-
-
-
-
-
Станислав Балабанов от ИТН направи заявка, че кабинетът върви към пълен мандат, а от ПП-ДБ прогнозираха, че скоро ще има и нова разделителна линия
Споровете между опозицията и управляващите по законодателните промени, свързани със службите и след петия вот на недоверие продължават. А на този фон в „Събуди се” Станислав Балабанов от ИТН направи заявка, че кабинетът върви към пълен мандат. А от ПП-ДБ прогнозираха, че скоро ще има и нова разделителна линия.
Както всяка година, в края на октомври правителството трябва да внесе бюджета за следващата година. Именно там от ПП видяха нова тема, по която очаква да се стигне до напрежение между политическите сили. Продължава и спорът дали началниците на службите трябва да бъдат избирани от Народното събрание или с указ на президента. Тези промени бяха внесени от трите управляващи партии и вече гласувани на първо четене в ресорната комисия. Задочен спор между Асен Василев и Станислав Балабанов имаше и заради това как влияе лидерът на „ДПС – Ново начало” на правителството.
И след петия вот на недоверие кабинетът оцеля, а управляващите смятат, че скоро няма как да прекрати живота си.
Балабанов: България върви към пълен мандат на това управление
„Една власт като идва, винаги мисли за пълен мандат”, заяви Балабанов.
„За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета. Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, за да се налива в касичките на Пеевски”, заяви Асен Василев.
„В крайна сметка г-н Пеевски, заедно с всички останали представители на политически формации, са в българския парламент, защото са избрани. Пет пъти подред последните години общо взето подредбата на политическите сили е една и съща”, коментира Балабанов.
И покрай предложението службите да се назначават с предложение на премиера към НС, спор има и дали депутати да имат право на охрана от НСО.
Асен Василев: Следващата голяма битка е покрай бюджета
„Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на НС? Това, което видяхме, е истинското лице кой управлява тази държава и какво си позволява”, заяви Асен Василев.
„Още с влизането на политиката ИТН отворихме темата за НСО. По мое мнение службата трябва на първо място да отразява тримата важни в държавата - премиерът, президентът и председателят на НС. Ако срещу конкретна личност има информация за заплаха за неговата сигурност, не е човекът, който да каже може ли да има охрана, или не”, каза Балабанов.
Колкото до идеята за промени в закона, с които се регулира това кой да назначава шефовете на службите.
„То е ясно какво се цели, овладяването на службите”, смята Василев.
„Не може едни структури да стават заложник на личности конфликти, затова сме предложили смяната”, заяви Станислав Балабанов.
Припомняме, че те бяха предложени, след като президентът Румен Радев отказа указ Деньо Денев да оглави ДАСН.
