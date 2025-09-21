Напрежението в българския парламент достигна нови измерения, заявиха политическите анализатори Веселин Стойнев и Нидал Алгафари в предаването „На фокус“.

Стойнев коментира, че изнервената реакция на Делян Пеевски е провокирана от протестите в София. „Десет души не могат да затворят центъра на София. Бяха изкарани десетки полицаи, за да осигурят кордон, за да може да влезе Пеевски”, каза той.

Алгафари също смята, че причината е засиленото напрежение. „Според мен Делян Пеевски го издразни това, че едни хора затвориха София и си въобразиха, че могат да диктуват на столицата техните желания, а не толкова, че не му дадоха да влезе в парламента”, каза той.

Двамата анализатори отбелязаха, че премиерът Бойко Борисов е осъдил грубия тон, но и че Пеевски е ключов фактор за стабилността на правителството. „Борисов е прав, че не може да се говори така. От друга страна Пеевски се засегна, защото знае, че ако не беше той, при оттеглянето на АПС правителството щеше да падне”, коментира Алгафари.

Пеевски: Правителството оцелява благодарение на мен. Аз съм гарант, че работи за хората

Стойнев добави, че привличането на хора от ГЕРБ към „ДПС-Ново начало“ е сигнал за разширяване на влиянието на Пеевски. Алгафари обаче не смята, че това ще доведе до значителен отлив на избиратели от ГЕРБ. „Не е голям проблем. „ДПС-Ново начало” не може да претопи ГЕРБ, но най-точно това може да се разбере, когато има избори”, коментира той.

По думите на Стойнев, бързата реакция на премиера на писмо от Пеевски е показала кой е действителният премиер. „След вота Пеевски демонстрира, че той е действителният премиер – изпрати писмо до премиера, а той му отговори бързо”, посочи той.

„Той постави един от най-належащите въпроси, затова премиерът му отговори бързо”, коментира Алгафари.

„Няма как да успеят да свалят правителството. По-скоро искат да работят за президентските избори”, смята Алгафари.