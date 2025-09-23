"България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк, цитиран от Министерския съвет.

Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят, отбелязват от МС.

Желязков гостува на официален прием за Деня на независимостта в Генералното консулство в Ню Йорк

"България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от "Хамас", е един български гражданин", посочи министър-председателят. Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.

Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.

"Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото", каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство – NCSEJ.

"Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати", коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова