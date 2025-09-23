Официален прием по случай Деня на независимостта бе организиран в Генералното консулство на България в Ню Йорк. Официални гости на събитието бяха премиерът Росен Желязков, придружен от министъра на външните работи Георг Георгиев, министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на здравеопазването Силви Кирилов, министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и министъра на правосъдието Борислав Гуцанов.

Гостите бяха посрещнати и приветствани от генералния консул на България в Ню Йорк Ангел Ангелов.

Премиерът Желязков отбеляза, че най-големите победи на българите „са постигани не на бойното поле, а тогава, когато народът ни е бил единен в стремежа и вярванията си“.

Желязков пред ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

„По този начин сме постигнали както съединението, така и независимостта си“, подчерта Желязков.

„В тези славни и безкръвни времена се откроява голямото значение на българската дипломация. Както тя преминава успешно през турбулентните дни на съединението, така и през дните около получаването на независимостта, ние извоюваме тази наша победа – националното ни самочувствие“, изтъкна премиерът.

„Световните катаклизми ни учат, че когато народът е разединен, всичко губи своя смисъл“, заяви още Желязков. Той отбеляза, че макар сега отново да има предизвикателства, научените уроци имат своето значение.

„Когато сме заедно, защото споделяме едни и същи ценности, като например тези на хуманизма и демокрацията, тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем и като хора, и като нация“, добави той.

Той обърна внимание и на темата за българската общност в САЩ.

„Българите в САЩ са диаспора, която е доказала своята устойчивост и състоятелност и най-вече своя принос към развитието на обществените отношения, запазвайки корените с България“, обяви той.

Желязков допълни, че вярва, че много скоро визовият режим за влизане на българи в САЩ ще отпадне, тъй като сме изпълнили нужните критерии, а броят на отказаните визи е рекордно нисък – 6% през 2024 г.

Министърът на външните работи Георг Георгиев заяви, че споделя усилията на правителството по отношение на връщането в България на наши сънародници, които живеят в чужбина.

В същото време обаче той обясни, че всички са ценни и допринасят за имиджа на България там, където са.

„България е популярна с културата си, езика и духовността, но също и с учени и професионалисти, хора, реализирали се във всички сфери на академичния и обществения живот“, добави Георгиев.

„Българите зад океана се славят със своята почтеност и трудолюбие. Това е историческа диаспора, която създава изключителна придадена стойност за отношенията с най-големия ни стратегически партньор в лицето на САЩ“, подчерта външният ни министър.

Снимки: Министерски съвет

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов също говори за връщането на българи от чужбина в България и заяви, че настоящото правителство активно работи по въпроса.

Традиционно след изказванията на гостите в залата бе изпълнен българският химн.

Редактор: Цветина Петкова