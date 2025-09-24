Снимка: Министерски съвет
-
Тръмп за Джими Кимъл: Защо биха искали обратно някой, който излага телевизионната мрежа на опасност?
-
Тръмп: НАТО трябва да сваля руски самолети, ако навлязат в нейното въздушно пространство
-
Желязков: След отпадането на дерогацията у нас не се преработва руски петрол
-
Иран отказва компромис по ядрената си програма, отхвърля диалог със САЩ
-
Тръмп разговаря със Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН
-
Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна
Предстои среща на Желязков с президента на Азербайджан
Продължава официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков. През днешния ден предстои четиристранна среща между министрите на външните работи на България, Гърция, Румъния и Хърватия. Домакин на закуската ще бъде българският външен министър Георг Георгиев.
По-късно днес предстои среща на премиера Желязков с президента на Република Азербайджан.
Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна
Българското посещение в Съединените американски щати е по повод 80-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни