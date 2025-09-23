-
Изборите в Молдова: Има ли реална опасност от военен сблъсък там
-
Остър политически и обществен сблъсък заради ремонта на парното в София (ОБЗОР)
-
Политическият пъзел в началото на новия парламентарен сезон
-
Премиерът Желязков: България счита Израел за ключов стратегически партньор
-
НАТО обвини Русия в умишлено нарушение на въздушното пространство над Естония и Полша
-
Висока дипломация и остри думи: Равносметката от срещата на върха в ООН (ОБЗОР)
"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк
Децата от окупираните от Руската федерация украински територии, които преминават през така наречените филтрационни лагери – трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места. Това заяви Ню Йорк премиерът Росен Желязков, който ще участва днес в голям форум, посветен на бъдещето децата на Украйна.
"Българската позиция е ясна – ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна. Това не е част от преговорния процес. Това е условие, което трябва да се изпълни, преди започване на същинските мирни преговори. Позицията ни е непроменена, ясна и категорична", подчерта министър-председателят, който е начело на българската делегация, участваща в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни